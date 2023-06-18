منخفض الهند الموسمي الظاهرة الأكثر تأثيرا في فصل الصيف.. يسبب الرطوبة

أوشك فصل الربيع على الانتهاء فلم يتبقَ منه سوى سويعات قليلة، تتسم بالاستقرار النسبي في حالة الطقس على غير المعتاد في هذا الفصل المعروف بأنه أكثر فصول السنة يشهد تقلبات جوية، ليبدأ فصل الصيف ليبدأ يوم الأربعاء 16-6-2023، ويتمر لمدة 3 أشهر.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أول يوم في فصل الصيف 12 يونيو 2023، تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالاً في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويشهد هذا اليوم أطول نهار وأقصر ليلة في العام.

الظواهر المؤثرة في فصل الصيف

ورغم الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في فصل الصيف إلا أنه يعتبر أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، وتكون أبرز الظواهر المؤثرة فيه منخفض الهند الموسمي الذي تتأثر به البلاد في معظم أيام الصيف، ويعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وبالإضافة إلى منخفض الهند الموسمي، يتخلل فصل الصيف أحيانًا امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

عدد أيام فصل الصيف

وذكر المركز القومي للبحوث الفلكية والجيو فيزيقية أن الانقلاب الصيفي 2023، يحدث الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، يوم الأربعاء 21 يونيو، موضحا أن عدد أيام فصل الصيف 2023 يبلغ 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة، طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

نصائح لتجنب حرارة الصيف

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتباع ده تعليمات للوقاية من حر الصيف، على النحو التالي:

- الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة.

- التواجد فى أماكن جيدة التهوية.