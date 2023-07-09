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«المالية تكشف مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

كتب:

محمد عيسى
04:41 ص | الأحد 09 يوليو 2023
مرتبات _ ارشيفية

مرتبات _ ارشيفية

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات الموظفين بالدولة، ليكون بذلك أول مرتب يتقاضاه الموظفون بعد إجازة عيد الأضحي، وانطلاقا من الدور الخدمي لـ«الوطن» نستعرض في السطور التالية لموعد صرف مرتبات  شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات الموظفين لـ شهر يوليو 2023

وكشفت وزارة المالية في بيان لها موعد صرف مرتبات العاملين لشهر يوليو الجاري، وقالت إن صرف مرتبات الموظفين بالدولة يبدأ من يوم الأحد 23 يوليو ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة لينتهي حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو تجنبا للزحام أمام ماكينات الصرف الآلي.

وأضافت وزارة المالية أن بداية من يوم الأحد 9 يوليو حتي الثلاثاء 11 يوليو يتم صرف المتأخرات المالية لجميع الموظفين والعاملين في القطاعات الدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

اما عن تفاصيل مرتبات شهر أغسطس، فأوضحت الوزارة أنه من المقرر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ يجري تحويل الأموال على البنوك قبل موعد صرف المرتبات بنحو 24 ساعة تقريبا، لتبدأ البنوك في تغذية ماكينات الصراف الآلي وتوفير النقدية لكل المتعاملين. 

 

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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