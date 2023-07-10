بعد مسلسل تحت الوصاية.. عزبة البرج بدمياط تشهد تصوير «بطن الحوت»

تشهد مدينة عزبة البرج وتحديدًا إحدى ورش تصنيع المراكب واليخوت في منطقة طابية عرابي التراثية هذه الأيام، كواليس تصوير مسلسل «بطن الحوت» للمخرج فوزي صالح، وذلك بعد نجاح مسلسل تحت الوصاية وفوزه في الموسم الرمضاني هذا العام، والذي سلط الضوء بشكل كبير على الصيد والصيادين في المدينة.

أول يوم تصوير لمسلسل بطن الحوت

وقال أيمن محمد أحد العاملين بورش تصنيع المراكب والقريبة من «لوكيشن» التصوير في تصريحات لـ«الوطن»، إنه رأى أبطال مسلسل «بطن الحوت»، أمس، أثناء عملهم في أول يوم تصوير، وهم الفنانين باسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وتامر حبيب ومحمد فراج وبسمة، والذين بدأوا بالفعل تصوير المسلسل والذي تدور أحداثه في مدينة ساحلية وسياحية ما بين مدينة رأس البر وعزبة البرج حيث أسطول الصيد وصناعة السفن البحرية واليخوت السياحية.

رأس البر وعزبة البرج أصبحت مكانًا جاذبًا للتصوير

و يقيم فريق العمل من الفنانين والمخرج وفريق الإعداد والإنتاج والتصوير في أحد فنادق مدينة رأس البر، والذي يطل على اللسان حيث ملتقي البحر المتوسط بنهر النيل، وينتقلون إلى موقع التصوير بـ«اللانشات».