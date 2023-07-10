مبادرات الصحة العامة المجانية.. خدماتها للجميع على مدار 12 ساعة يوميا

العديد من المبادرات الصحية قدمتها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة لخدمة المواطن بشكل مجاني ووقاية من الأمراض، إذ تستهدف المبادرات المواطنين من جميع الفئات وتتنوع تخصصاتها وفقا لاحتياجتهم ولطبيعة الأمراض التي يعانون منها.

مبادرات الصحة العامة

وتعبر مبادرة 100 يوم صحة من أحدث المبادرات الصحية التي تستهدف علاج المواطنين، وتوسعت في مواعيد عملها لتمتد على مدار 12 ساعة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساءا، وتتواجد في كل محافظات الجمهورية، ويمن الاستفسار والتواصل مع الحملة عن طريق الخط الساخن 15300 و15335، أو موقع 100 مليون صحة من هنا.

وتستعرض «الوطن» مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، والتي تقدم خدماتها ضمن مباردة 100 يوم صحة بجميع المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية

تستهدف الكشف المبكر عن أورام الرئة والبروستاتا وعنق الرحم القولون، وتشمل المواطنين من 18 عامًا فأكثر، ويكون الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

وتستهدف الكشف على الأمراض وتقديم الدعم النفسي والصحي والغذائي، وتشمل كبار السن من 65 عاما فأكثر.

مباردة الكشف على فيروس سي لطلاب الإعدادية

وتستهدف الكسف عن فيروس سي وعلاج المصابين به من طلاب المرحلة الإعداية، ويكون الكشف داخل المدارس من خلال فرق طبية متخصصة.

مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

وتستهدف إجراء العلميات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان أو على نفقة الدولة تحت مظلة التأمين الصحي.

وتشمل المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل، ويمكن التسجيل في المبادرة من هنــــــــــــا.

مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أورام الكبد

تستهدف الكشف المبكر عن أورام الكبد وعلاجها، ونشمل المصابون بتليف الكبد، ويكون الكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

وتستهدف عمل تحاليل طبية للكشف عن الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية، وتستهدف المقبلين على الزواج، وتكون الشهادة الطبية صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وتستهدف تقديم الخدمة الطبية للأم طوال فترة الحمل وحتى 28 يوما بعد الولادة، والكشف عن الأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، وإلتهاب الكبد الفيروسي، وبكتريا الزهري، ونقص المناعة.

وتشمل المباردة السيدا الحوامل، ويكون الكشف والمتابعة بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.

مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

وتستهدف إجراء المسح السمعي وعلاج حالات فقدان السمع لدى الأطفال، وتشمل الأطفال حديثي الولادة، ويكون الفحص من خلال مراكز موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

وتستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة، وتشمل الفتيات والسيداتن ويكون الكشف والمتابعة بأحد البروتوكولات العالمية بالمجان عن طريق العيادات الخاصة بالمبادرة.