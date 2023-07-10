فوز مسلسل «رسالة الإمام» بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان

فاز مسلسل رسالة الإمام بجائزة التميز الابداعي، فى حفل جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، بسبب مناقشته قضايا مهمة ومجتمعية، تساهم في رفع حقوق الإنسان.

وكان عدد كبير من الفنانين، حرصوا على الحضور منذ قليل، حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، المقام بمسرح المتحف القومى للحضارة، بمدينة الفسطاط الجديدة.

أحمد الشهبة يتسلم جائزة التميز

وتسلم الجائزة المنتج أحمد الشهبة، والمؤلف محمد هشام عبيه، المخرج الليث حجو، الفنان حمزة العيلي، الفنان جمال عبد الناصر، الفنانة سلمى أبو ضيف، بينما اعتذر باقي الفنانين عن الحضور، بسبب ارتباطهم بالتزامات أخرى، وسيتم تسليم جوائزهم لشركة الإنتاج.

وتكونت لجنة التحكيم هذا العام، من عضوية طارق الشناوي، علا الشافعي، سيد محمود، أندرو محسن.