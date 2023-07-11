فريق نواة المسرحي يجري بروفات «التميمة القديمة» بالسويس

شهدت محافظة السويس، إجراء بروفات فريق نواة المسرحي، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA» ومؤسسة اتجاه.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، أن إجراء بروفات فريق نواة المسرح بالسويس، استعدادا لعرض مسرحية اجتماعية ثقافية مهمة، يأتي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

بروفات خاصة بالعرض المسرحي

وقال عادل الشيمي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بمتابعة مديرية الشباب والرياضة، بدأ فريق نواة المسرحي، التابع لمشروع أندية السكان بإدارة الشباب، البروفات الخاصة بالعرض المسرحي، التميمة القديمة، بمركز شباب سليم الحى، بمنطقة الأربعين، موضحا أنه أحد مراكز الشباب الكبيرة في محافظة السويس، الذي يشهد كثافة من الرواد والمشاركين في الأنشطة الرياضية والاجتماعية، التي تقيمها المديرية، فضلاً عن إماكانات المركز المناسبة لمختلف الأنشطة الفنية بجانب الرياضية.

ومن الجدير بالذكر، أن العرض يتناول عدة قضايا اجتماعية مهمة، منها، الزواج المبكر والتحرش، صحة المراهقين، ويجري التدريب جورج صدقي سعد.