إزالة 86 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

نفذت الوحدات المحلية على مستوى مراكز محافظة المنيا حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 والتي تنتهي 28 يوليو الجاري، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

ففي مركز المنيا، أزالت الوحدة المحلية 21 حالة تعد منها 16 حالة بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية تلة، و4 حالات بقريتي طوخ الخيل وبني محمد سلطان، وحالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بحي مكة جنوب المدينة.

وفي مركز ملوي، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد على أراضي أملاك دولة تابعة للري، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حالة تعد على أرض زراعية بقرية جوادة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية بني حرام.

إزالة 26 تعديا في بني مزار

وفي مركز بنى مزار، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 26 حالة تعد بالبناء المخالف منها 14 حالة بالمدينة و5 حالات تعد على أرض تعاون زراعي بقرية أبو جرج، و6 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرى أبطوجة وبردونة وساقولا التابعة لمجلس قروى شلقام، وحالة في المهد بقرية صندفا.

وفي مركز مغاغة، تم إزالة 27 حالة منها 8 حالات بناء مخالف بحي شرق المدينة و10 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية ميانة، و4 حالات بمجلس قروي آبا، و5 حالات بقرية طنبدي.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة 3 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية، منها حالتان بقرية البسقلون، وحالة تعد خارج الحيز العمراني بقرية الشيخ مسعود، وفي مركز سمالوط تم إزالة 13 حالة تعد بالبناء بدون ترخيص.