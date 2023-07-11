معلومات عن فيلم «مطرح مطروح» قبل طرحه في السينمات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فيلم مطرح مطروح في جميع دور العرض السينمائية، لينضم إلى منافسة الأفلام التي تعرض في السينمات خلال هذه الفترة، وهنا تعرف على أبرز المعلومات عنه.

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حميدة وشيماء سسيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر ومحمد السعدني وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

ويدور فيلم مطرح مطروح، في إطار من الكوميديا، في فترة الأربعينيات، من خلال ذهاب أسرة الفنان محمود حميدة الذي يجسد شخصية موظف حكومي، إلى المصيف، يتفاجأون بنشوب الحرب وتورطهم فيها ومن هنا تنطلق الأحداث.

وتجسد الفنانة شيماء سيف خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة الفنان محمود حميدة، أما الفنانة ليلى أحمد زاهر فتجسد شخصية ابنته وكريم عفيفي، يجسد شخصية شقيقه وبالفعل تم طرح البرومو الرسمي الخاص بالعمل، وتم الإعلان عن أنه سيتم عرضه في دور العرض السينمائية يوم 19 يوليو.