تزامنا مع تحذيرات ارتفاع الأمواج.. إليك أرقام التواصل مع إدارة «المصايف»

حالة من عدم الاستقرار تسيطر على سواحل البحر المتوسط، والتي تشمل عدة مدن يقصدها المصريون لقضاء إجازة سعيدة في المصيف، وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية والتي تمتد حتى شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط.

موعد تحسن حالة البحر

وتدعو حالة البحر المضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، إلى قلق المصطافين بهذه المدن، ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، إلى أن تبدأ حالة البحر في التحس من غد الأحد، وطمأنة المواطنين بأن هبوب الرياح يعطي شعورا أفضل بحرارة الطقس، إذ تقلل الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة.

وبدورها أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وأوضحت أن الاستمتاع بالجلوس على شواطئ الإسكندرية يكون له النصيب الأكبر بسبب ارتفاع الأمواج.

أماكن آمنه للسباحة في البحر

ورفعت إدارة السياحة والمصايف الرايات الصفراء والحمراء، لتوجيه المصطافين بنزول البحر في الأماكن الآمنة، مع أخذ الحذر والحيطة والاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.

ووصلت نسبة الإشغال في شواطئ القطاع الشرقي 30% وفي شواطئ القطاع الغربي والعجمي 20%، بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

نصائح للمصطافين

ونصحت المواطنين باتباع تعليمات للحصول على حقوقهم وعدم استغلالهم من قبل العمال، والحفاظ على الشواطئ على النحو التالي:

- الإكرامية ممنوعة.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.

- ليس من حق العامل وضع سمشية أمام المتواجدين على الشاطئ إلا بناءا على طلبهم.

- عدم إلقاء المخلفات في البحر أو علي الرملة.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظا على الآداب العامة للطريق.

أرقام للتواصل مع إدارة السياحة والمصايف

في حالة التعرض لأي مشكلة نصحت إدارة السياحة والمصايف التواصل معها من خلال أرقام الهواتف الآتية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01220346657

01288676016

أو عن طريق الموقع الرسمي للإدارة من هنــــــا.