9 آداب في سماع القرآن الكريم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضحها

تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه، من أكثر الأمور التي يحض عليها الدين الإسلامي، لما في ذلك من أجر كبير وثواب عظيم، يتحصل عليه المسلم، سواء بتلاوة القرآن أو بالاستماع إليه.

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى، من خلال منشور له على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الإنسان المسلم عند الاستماع إلى آيات القرآن الكريم، توضحها «الوطن» في هذا التقرير.

الوضوء

يعد الوضوء أحد أهم آداب سماع القرآن الكريم، وأشار إلى ذلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشوره.

عدم التشويش على قراءة القرآن

وأضاف المركز، أن عدم التشويش على قراءة القرآن أثناء التلاوة من آداب سماع القرآن، موضحا أنه يدخل في ذلك حتى مدح القارئ أثناء التلاوة، فهذا يعد تشويشا أيضا.

الابتعاد عن الضوضاء والمشتتات

وهذه أيضا من آداب سماع القرآن، أن يكون ذلك في مكان بعيد عن أي ضوضاء أو مشتتات خارجية.

التدبر والتفكر

ويعد التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل عن سماع القرآن الكريم، من أهم آدابه التي ينبغي أن يتحلى بها المستمع.

الاستماع بسكينة وإنصات

فعلى المسلم حين يسمع القرآن أن يكون استماعه له بسكينة وإنصات كاملين.

المداومة على استماع القرآن

وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن من آداب سماع القرآن أن يداوم المسلم على استماعه قدر الإمكان، فهو من الأمور العظيمة التي يؤجر عليها المسلم.

الاستعاذة بالله

وبين المركز أن من آداب سماع القرآن افكريم أيضا الاستعاذة بالله عز وجل من الشر إن سمع أثناء التلاوة آية نذارة.

سؤال الله الخير

ومن الآداب أيضا أن يسأل المسلم الله الخير عند سماع آية بشارة من بين آيات القرآن الكريم.

سجود التلاوة

ومن الآداب أيضا التي بينها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هي سجود التلاوة إذا مر المسلم بآية سجدة.