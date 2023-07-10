تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

8 أشخاص يتقدمون ببلاغ للشرطة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى رجال الشرطة بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية بلاغًا من 8 أشخاص يفيد بتضررهم من صاحب محل هواتف محمولة مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت إجمالي 2 مليون و239 ألف جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وقام رجال الشرطة باستهداف المتهم وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل عقوبة النصب على المواطنين

أما عن العقوبة القانونية أوضح أحمد علي المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».