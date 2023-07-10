إصابة مزارع بطلق ناري خلال مشاجرة بين عائلتين في سمالوط بالمنيا

أصيب مزارع بطلق ناري، مساء اليوم، خلال مشاجرة بين عائلتين في إحدى قرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، وذلك إثر تجدد خلافات سابقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

مشاجرة بين عائلتين في سمالوط

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقى إخطارا من اللواء أشرف خلف المشرف على مركز سمالوط، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية بني سمرج التابعة لمجلس قروي طحا الأعمدة بمركز سمالوط، وأسفرت عن إصابة «فتحي. ق»، 70 عاما، مزارع، مقيم بقرية بني سمرج، بطلق ناري.

إصابة مزارع بطلق ناري

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين إصابة المجني عليه بطلق ناري بالذراع خلال المشاجرة التي وقعت بين العائلتين لتجدد خلافات سابقة، وتم نقله إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتحرر عن الحادث المحضر، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.