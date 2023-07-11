«الداخلية» تكشف حقيقة تعاطي جامعي القمامة مواد مخدرة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ادعاء أحد الأشخاص، بتجمع جامعي القمامة يوميا، بمحطة ترام باكوس بالإسكندرية، وتعاطيهم المواد المُخدرة، والتعدي عليه بالسب، عقب طلبه منهم المغادرة، فضلا عن ترويعهم المواطنين.

وأوضحت «الداخلية» في بيان لها، أنه بالنسبة لما جرى تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من تعليق مدعوم بصور، تضمن ادعاء أحد الأشخاص، بقيام جامعي القمامة بالتجمع يوميا، بمحطة ترام باكوس بالإسكندرية، وتعاطى المواد المُخدرة وقيامهم بالتعدى عليه بالسب عقب طلبه منهم المغادرة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بين الشاكي «مالك محل- مقيم بالإسكندرية»، وبين «3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"»، لقيامهم بنبش القمامة بجوار المحل ملكه، بمحطة ترام باكوس بالإسكندرية، وعدم صحة تعاطيهم المواد المخدرة أو ترويع المواطنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.