زهراء سيدة تبدع في صناعة «تاج العروس» مع سيدات القرية.. خبرة ومحبة

حبات لولي بأشكال وألوان مختلفة، بجانبها أدوات الحياكة «خيط وإبرة»، موضوعة على طاولة، يجلس أمامها عددا من سيدات الريف، يضعن تركيزهن في كيفية صنع «تاج العروسة»، إذ تتوسطهن زهراء محمد، ابنة محافظة دمياط، والتي تبدع في فن الهير بيس بشكل مبتكر.

تعليم البنات حرفة لتوفير فرص عمل

عشقت زهراء فن صناعة الإكسسوارات منذ الصغر، وطورت من نفسها لتواكب الموضة، وأصبحت متخصصة في صناعة الهير بيس، وتنتج تحفا فنية، لذا اهتمت بتعليم البنات هذه الحرفة، لنشر فكرة الاعتماد على المنتج المحلي بجودة عالية، بدلا من المستوردة والتي تباع بأسعار غالية الثمن، بحسب حديثها لـ«الوطن».

تدريبات مجانية للحرف اليدوية

وعن فكرة تدريب سيدات القرية، قالت زهراء: «جاءتني عندما عرضت الأمر على فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، إذ رحبوا جدا بفكرة تعليم السيدات بالمجان، لاهتمامهم بتمكين المرأة اقتصاديا، وتحديد مواعيد لورش عمل تدريب السيدات على فن صناعة الإكسسوارات والهير بيس وذلك في المدينة الصديقة للنساء».