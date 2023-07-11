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عاجل.. «فيفا» يقرر إيقاف نجم الأهلي لمدة 6 أشهر

كتب:

مصطفى جمال
01:30 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
أليو ديانج

أليو ديانج

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن أن لاعب الوسط المالي أليو ديانج، نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، جرى إيقافه لمدة 6 أشهر، بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامج «جمهور التالتة»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس 2»: «وصل خطاب سيتم الكشف عنه اليوم، من قبل لجنة الانضباط بالفيفا، يقضي بإيقاف أليو ديانج لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر».

وتابع: «إيقاف ديانج جاء بسبب وجود مستحقات متأخرة لوكيله، تصل إلى 250 ألف دولار، وذلك منذ انتقال اللاعب من مولودية الجزائر إلى الأهلي».

   

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بقلم مصطفى جمال