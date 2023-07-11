تعرض مناطق بمقاطعة زابوريجيا لقصف مكثف من القوات الأوكرانية

قال عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فولوديمير روجوف، عبر «تليجرام»، إن ضواحي مدينتي توكماك وفاسيلييفكا، تعرضت لقصف مكثف من القوات الأوكرانية بأسلحة ثقيلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف للصحفيين، إن الوضع ينزلق إلى أكثر السيناريوهات الأكثر سلبية الذس يتمثل في المواجهة بين حلف شمال الأطلسي «الناتو» وموسكو.

وأشار رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في العاصمة النمساوية «فيينا»، قسطنطين جافريلوف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن «واشنطن» وحلف شمال الاطلسي «الناتو» تخسران في أوكرانيا.

وصول الرئيس الكوري الجنوبي إلى ليتوانيا للمشاركة في «قمة فيلنيوس»

وصل الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»إلى ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي «قمة فيلنيوس»، وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إنها ستكون المرة الثانية التي يحضر فيها المسؤول الكوري قمة التكتل العسكري بعد «قمة مدريد» في 2022.