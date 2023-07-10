تنسيق التمريض بمحافظة السويس 2023.. التقديم يبدأ 12 يوليو

تستعد الطالبات عقب الإعلان عن تنسيق التمريض 2023 محافظة السويس وشروط القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2022- 2023، لتقديم أوراقهن للالتحاق بمدرسة التمريض.

وتشهد مدرسة التمريض بمحافظة السويس، إقبالاً كثيفاً من خريجات الشهادة الإعدادية، لكونها توفر فرص عمل للخريجين، كما توفر فرصة لاستكمال الدراسة بمعهد التمريض وكلية التمريض بعد إنهاء الدراسة بها، ما يضعها على خريطة البدائل المهمة للثانوية العامة.

تنسيق التمريض 2023 محافظة السويس

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، البدء في تلقي أوراق الراغبات في الالتحاق، بمدرسة التمريض بنات التابعة للمديرية بداية من الأربعاء المقبل الموافق، 12 يوليو الجاري، على أن يكون التقديم وفقاً لأعلى مجموع حيث يبدأ تنسيق القبول لمدرسة التمريض بالسويس من 264 درجة.

مكان وموعد فتح باب القبول بمدرسة التمريض بالسويس

وأوضحت مديرية الصحة السكان، أنه سيجري تقديم الأوراق بمقر إدارة التدريب والبعثات بالمديرية، داخل سور مستشفى السويس العام، تحت رعاية وإشراف الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس.

شروط القبول بمدرسة التمريض بالسويس

وتضمن إعلان مديرية الصحة بالسويس، شروط القبول بمدرسة التمريض للبنات التابعة لها، بعد الإعلان عن الحد الأدنى للقبول، والتي جاءت كالتالي:

1- أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

2- أن تكون الشهادة الإعدادية الثلاث سنوات على التوالي من محافظة السويس.

3- أن تكون المتقدمة من السويس، ولا يقبل طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الدور الاول والثاني من أبناء المحافظة.

4- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج خلال الدراسة بالمدرسة.

5- يتم إجراء اختبارات للطلاب في اللغة الإنجليزية والحاسب الالي واللغة العربية ويشترط حصول المتقدمة علي نسبة 70% على الأقل في كل مادة من الاختبارات للقبول.

6- يتم المقابلة الشخصية للطالبات الذين يثبت صحة شهادتهم والذين اجتازوا الاختبارات بأعلى نسبة من الدرجات لكل مادة.