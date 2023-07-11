«الصحة»: مصر تستقبل 5600 مولود يوميا.. وحملات التوعية مستمرة

أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن مصر تستقبل 5600 مولود يوميًا، ما يؤدي إلى زيادة 2.2 مليون طفل سنويًا.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه من الصعب توفير الخدمات لهذا الكم من المواليد يوميًا، لافتًا إلى أن توفير الخدمات له من لحظة ميلاده، لتعليمه، لتخرجه، لتوفير فرصة عمل له، قد يكون صعب، ما يؤثر على جودة الحياة بصفة عامة وليس فقط النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هناك زيادة في حملات التوعية، بأهمية تنظيم الأسرة، لافتًا لوجود قوافل تنظيم الأسرة، التي تصل للسيدات، مع توفير حلول ووسائل غير تقليدية، وبشكل مجاني بالكامل.

ولفت إلى وجود حملات لطرق الأبواب للسيدات، للوصول لمستخدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتوعية السيدات، مشيرًا لتحسن نظاق هذه الخدمات للوصول لمناطق نائية وبعيدة، مؤكدًا أن التوعية المباشرة، تعمل فيها جهات حكومية، وجهات أخرى غير حكومية بالاضافة لوسائل الإعلام.