تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ34 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نجحت في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ34 ألفا و245 سيدة ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التي نفذتها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري، تحت شعار «حقك تنظمي».

حملة من حقك تنظمي

وأضاف «الداودي»، أنه تم تنظيم حملة من حقك تنظمي على مرحلتين، الأولى خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو بمراكز قنا وأبوتشت والوقف ودشنا، والمرحلة الثانية تم تنظيمها خلال الفترة من 11 إلى 15 يونيو بمراكز نجع حمادي وفرشوط وقفط وقوص ونقادة، مشيرًا إلى أن جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تم تقديمها بالمجان من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها، وقدم شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة.

وسائل منع الحمل

وأشارت الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى أن إجمالي المنتفعات الجدد اللاتي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم 3362 سيدة، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات 18555 سيدة، وتم صرف حبوب مركبة لـ 13519سيدة، وحبوب أحادية لـ 2231 سيدة، وحقن أحادية لـ 3086 حالة، وتركيب 1230 لولبا نحاسيا وهرمونيا، وصرف حقن مركبة لـ 1084 سيدة، وإعطاء كبسولات لعدد 319 حالة، وصرف 425 واقيا، و27 قرصا موضعيا، بالإضافة إلى متابعة الحمل لـعدد 1022 سيدة، وإجراء كشف نساء لـ1441 سيدة.

كما تم تقديم المشورة لـ 7650 سيدة، وإجراء كشف باطنة لعدد 431 سيدة، وعمل 1393 كشف أشعة تلفزيونية «سونار»، و342 حالة كشف أطفال.