«القومي للترجمة» يصدر «مصالح مقدسة.. العلاقة بين أمريكا والعالم الإسلامي»

أصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، كتاب «مصالح مقدسة» لـ كارين. ڨي والثر، ترجمة أحمد الشيمي، ويتناول الكتاب تاريخ علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم الإسلامي، والدور الأمريكي في إضعاف الدولة العثمانية.

العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي في مئة عام

وحسب كلمة المترجمة على ظهر الغلاف، يتناول الكتاب تاريخ العلاقة بين أمريكا والعالم الإسلامي في الفترة بين 1820 حتى 1920، أي قرن كامل من الزمان، وبدرجة كبيرة من الحياد التاريخي تطلعنا الباحثة على صفحات مثيرة من تاريخ الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي، وعلى جوانب كثيرة استخلصتها من الوثائق التاريخية وعالجتها بأسلوبها الشائق، فجاءت محملة بالمفاجآت في كل صفحة من الصفحات نظرا لإخلاصها للحقيقة دون تشيع أو ميل.

وتابعت: «يفهم القارئ بعد قراءة هذا الكتاب، كيف نشط الأمريكيون خاصة والغربيون عامة في إضعاف الدولة العثمانية والقضاء عليها، وكيف أصبح العالم الإسلامي بعد ذلك مسرحا مفتوحا لتحقيق أطماعهم الاستعمارية، لكن الاستعمار لم يتمكن من ثروات هذا العالم الإسلامي من خلال القوة العسكرية وحدها، وإنما من خلال الأكاذيب التي نشرها وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد».

وأضافت: «الكاتبة تطلعنا على الكثير من المواقف التي مورس فيها الكذب وقبل الحقائق بصورة لا ترعى حقوق الإنسانية وهنا نلمس أهمية الكتاب لقارئ اليوم الذي يرى أنّ أساليب المستعمرين لم تتغير في سعيهم للهيمنة، إنّه كتاب يطلعنا على تاريخ العلاقة بين العالم الإسلامي وأمريكا ولكن يدفعنا أكثر إلى فهم الحضار والاستعداد للمستقبل».