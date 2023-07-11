تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق.. «شوف الكيلو بكام»

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا ملحوظا يقدر بـ5 جنيهات، لليوم الثاني على التوالي، وبذلك يبلغ سعر التراجع حتى الآن 10 جنيهات، وفقا لما صرح به سامح السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن البيضاء

وأضاف أن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، في الأسواق والمحلات تتراوح ما بين 65 و67 جنيهًا للدواجن البيضاء داخل المزرعة، وتباع في محلات الطيور الحية ما بين 75 و77 جنيهًا، فيما يسجل الدجاج البلدي أرض مزرعة 99 جنيها، والتنفيذ الفعلي 103 جنيهات.

سعر البانية والشيش طاووق

وجاءت أسعار مشتقات الدواجن كالآتي:

كيلو البانية يتراوح اليوم في محلات الطيور الحية ما بين 160 و170 جنيهًا.

يتراوح سعر الشيش طاووق مابين 150 و160 جنيها.

سعر الوراك 80 جنيها.

سعر الكبد والقوانص تتراوح ما بين 65 و70 جنيهًا.