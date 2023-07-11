المؤبد للمتهم بالاتجار في الهيروين بأبو النمرس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» وحيازة سلاح ناري في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين»

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «س. ي» قيامه في أغسطس من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين» وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري «بندقية آلية» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تقرير المعمل الكيماوي

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز طلقات مما تستعمل على السلاح سالف الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وحسب ما جاء في تقرير المعمل الكيماوي، فإن المتهم حاز عدد 98 كيس من مخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان قد تبلغ إلى قسم شرطة أبو النمرس، بقيام المتهم باتخاذ دائرة القسم وكرا للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، فضلا عن حيازته سلاح ناري وطلقات مما تستعمل على ذات السلاح لحماية تجارته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وقوة من مباحث قسم شرطة أبو النمرس وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.