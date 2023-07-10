حوادث اليوم: ضبط مخدرات بـ11 مليون جنيه بالسويس.. وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من المخالفات في عدد من محافظات الجمهورية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم تلك الضبطيات التي قامت بها وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدد من محافظات الجمهورية.

ضبط مخدرات بـ11 مليون جنيه

في محافظة السويس، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة، إذ تمكنت من إحباط محاولة نقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين من شرق قناة السويس إلى غربها، وضبط عنصر آخر بحوزته كمية من الهيدرو المخدر بالسويس.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى قيام عدة عناصر إجرامية بمحاولة نقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم، وتم استهداف المتهمين على النحو التالي، وتبين أنهم 3 سيدات حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهن كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالي، كما جرى ضبط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرامًا – مبلغ مالي، كما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 11٫500٫000 جنيه تقريبًا.

تنفيذ 84 ألف حكم قضائي

كما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة لتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 303 قضايا مخدرات و156 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84266 حكمًا قضائيًا، وضبط تشكيلين عصابيين، و29 متهمًا هاربًا، و13 متهمًا بأعمال البلطجة، و308 دراجات نارية مخالفة، و20944 مخالفة مرورية، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 10 منهم، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط المتهمين باختطاف شاب وطلب فدية

في محافظة الفيوم، كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة اختطاف شاب وطلب فدية، بعدما ورد بلاغ إلى مركز شرطة إبشواي بالفيوم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، يفيد غياب نجله 22 عامًا عن مسكنهما، وتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أخبره خلاله باختطاف نجله؛ لقيامه بالنصب على ابنته طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد، والاستيلاء منها على مبلغ مالي بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

وحدد رجال الشرطة، مرتكبي الواقعة وعددهم 4 أشخاص، وجرى ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض «مطواة»، كما جرى تحرير المختطف، وجرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن أحد المتهمين اعترف عقب مواجهته بأنه اختطف ابن قيام المجني عليه لوجود سابقة بالاتفاق مع ابنته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالي، وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالي للمجني عليه في أثناء وجوده خارج البلاد، وعقب عودة المجني عليه للبلاد ومماطلته في إعادة المبلغ المالي، استعان بباقي المتهمين، واستدرجوه لإحدى المناطق في الجيزة بزعم تسليمه باقي المبلغ المالي المتفق عليه، وفور وصوله اختطفوه داخل سيارة «ميكروباص»، واحتجزوه داخل منزل مهجور ملك والد أحدهم.