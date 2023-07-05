«الإسكان»: افتتاح ميدان 30 يونيو في مدينة الشروق على مساحة ألف متر

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ميدان 30 يونيو، بعد تنفيذ أحدث أعمال تطوير وتجميل الميادين والمقدم أعمالها.

إطلاق اسم «30 يونيو» على الميدان تخليدًا لثورة 30 يونيو

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم إطلاق اسم «30 يونيو» على الميدان تخليدًا لثورة 30 يونيو وبالتزامن مع احتفالات ذكرى الثورة، لافتًا إلى أن الميدان يقع بمدخل «الإسماعيلية 2» على مساحة إجمالية حوالى 1000 متر مسطح ويوزع الحركة المرورية على أهم محاور المدينة (الشمالي والشرقي والأوسط).

وأضاف رئيس المدينة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تنفيذ جدارية تحمل اسم الميدان بها «سارية علم الجمهورية» وذلك بمنتصف الميدان، وأعمال الزراعة بالميدان تقدر بحوالي 600 متر مسطح، تشمل النجيل الطبيعي ومجموعة من الشجيرات والزهور، بجانب استغلال فرق المنسوب بالميدان حيث نفذ على منسوبين ليعطي للميدان أفضل الصور الجمالية كونه يقع بأحد المداخل الرئيسية بمدينة الشروق.

الالتزام بمواعيد البرنامج الزمني للمشروعات

وفي سياق متصل، قام المهندس علي سعد، بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الرابعة عمارات، وهي إحدى المناطق السكنية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، حيث تابع رئيس الجهاز خطة العمل بالمنطقة، موجها بتكثيف الأعمال واستكمال باقي مناطق المشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.