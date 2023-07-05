رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: افتتاح ميدان 30 يونيو في مدينة الشروق على مساحة ألف متر

كتب:

أيمن حمزة
10:44 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ميدان 30 يونيو، بعد تنفيذ أحدث أعمال تطوير وتجميل الميادين والمقدم أعمالها.

 

إطلاق اسم «30 يونيو» على الميدان تخليدًا لثورة 30 يونيو

وقال المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم إطلاق اسم «30 يونيو» على الميدان تخليدًا لثورة 30 يونيو وبالتزامن مع احتفالات ذكرى الثورة، لافتًا إلى أن الميدان يقع بمدخل «الإسماعيلية 2» على مساحة إجمالية حوالى 1000 متر مسطح ويوزع الحركة المرورية على أهم محاور المدينة (الشمالي والشرقي والأوسط).

 

وأضاف رئيس المدينة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تنفيذ جدارية تحمل اسم الميدان بها «سارية علم الجمهورية» وذلك بمنتصف الميدان، وأعمال الزراعة بالميدان تقدر بحوالي 600 متر مسطح، تشمل النجيل الطبيعي ومجموعة من الشجيرات والزهور، بجانب استغلال فرق المنسوب بالميدان حيث نفذ على منسوبين ليعطي للميدان أفضل الصور الجمالية كونه يقع بأحد المداخل الرئيسية بمدينة الشروق.

 الالتزام بمواعيد البرنامج الزمني للمشروعات

وفي سياق متصل، قام المهندس علي سعد، بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الرابعة عمارات، وهي إحدى المناطق السكنية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجاري تنفيذها بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، حيث تابع رئيس الجهاز خطة العمل بالمنطقة، موجها بتكثيف الأعمال واستكمال باقي مناطق المشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.

اقرأ المزيد:

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير طريق «الجرايدة - بيلا - إبشان - الكراكات»

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير ميدان «30 يونيو» ويوجه برفع الإشغالات

جهاز مدينة «15 مايو» يواصل أعمال تطوير الطرق والمرافق

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة (صور)

كامل الوزير: 13 شركة مصرية نفذت أعمال تطوير ميناء الإسكندرية

محافظ القليوبية يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير مجزر كفر سعد قبل عيد الأضحى

وكيل «صحة الشرقية» يوجه بإنهاء أعمال تطوير المبنى الجديد لمستشفى كفر صقر

 القوات الجوية تفتتح أعمال تطوير مركز النسور لتنمية ورعاية ذوي الهمم

«مدبولي» يتابع أعمال مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان أعمال تطوير وادي دير سانت كاترين

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.