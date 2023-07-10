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مسؤولو الإسكان يتابعون أعمال تنفيذ المشروعات في مدينة السادات

كتب:

أيمن حمزة
10:34 ص | الإثنين 10 يوليو 2023
قيادات الإسكان

قيادات الإسكان

تفقد المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن المشرف على مدن غرب القاهرة ومدن الساحل، المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة السادات، لوقوف على آخر المستجدات في أعمال الإنشاء. 

وتفقد المسؤولون أعمال تنفيذ 25 عمارة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بالمنطقة السكنية الخامسة والعشرين، لمتابعة استكمال تنفيذ الأعمال لبعض العمارات، مشددا على الاهتمام بالزراعات وأعمال الموقع العام حول العمارات التي جرى تسليمها للمواطنين.

وجرى المرور على محطة مياه الحقل الشمالي، لمتابعة التشغيل ومتابعة الحالة الفنية للمحطة، إذ من المقرر إجراء أعمال رفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 25 عمارة بالمبادرة الرئاسية

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق طلعت حرب، وما جرى تنفيذه من أعمال مع التنبيه على استئناف الأعمال والانتهاء من أعمال الزراعة والتجميل بالجزيرة الوسطى بالطريق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.