إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة في السويس

تمكن حي فيصل بمحافظة السويس، من إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 21 المرحلة الثانية الخاصة بإزالة التعديات، وإيقاف حالات البناء المخالف.

وخلال الحملة في محافظ السويس، جرى التصدي لحالة مباني مخالفة بالسلام 1، والتعامل بالإزالة الفورية للحالة خلال الشروع في البناء، وضبط حالة مباني مخالفه بقرية الرائد.

شارك في الحملة اللواء عمرو بغدادي رئيس الحي، والجهاز المعاون بتنفيذ أعمال الحملة والقيادات الأمنية، بالتعاون مع جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي.