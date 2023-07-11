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إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة في السويس

كتب:

حمدي عبد الله
10:29 ص | الثلاثاء 11 يوليو 2023
بناء مخالف

بناء مخالف

تمكن حي فيصل بمحافظة السويس، من إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال الموجة 21 المرحلة الثانية الخاصة بإزالة التعديات، وإيقاف حالات البناء المخالف. 

 

وخلال الحملة في محافظ السويس، جرى التصدي لحالة مباني مخالفة بالسلام 1، والتعامل بالإزالة الفورية للحالة خلال الشروع في البناء، وضبط حالة مباني مخالفه بقرية الرائد. 

شارك في الحملة اللواء عمرو بغدادي رئيس الحي، والجهاز المعاون بتنفيذ أعمال الحملة والقيادات الأمنية، بالتعاون مع جهاز حماية أملاك الدولة والإدارة الهندسية والتنظيم والإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي.

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بقلم حمدي عبد الله