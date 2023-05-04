تنفيذ 47 قرار إزالة ضمن الموجة 21 في حي فيصل بالسويس

أعلنت محافظة السويس أنه في إطار الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 47 قرار إزالة، خلال حملتين متتاليتين، قادتها القيادات التنفيذية للحي والمحافظة، بمشاركة اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية لقسم فيصل، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأوضح بيان حي فيصل أن اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد وجه باستمرار تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات، لعودة الانضباط وتطبيق القانون وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

الحملة الأولى

وتابع البيان أن الحملة الأولى أسفرت عن إزالة 25 حالة تعد عبارة عن بناء مخالف، على مساحة 2880 متر مربع، من أراضي أملاك الدولة بقرية محمد عبده إحدى قرى شباب الخريجين بنطاق حي فيصل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

الحملة الثانية

أسفرت الحملة الثانية، عن إزالة 22 حالة تعد عبارة عن بناء مخالف على مساحة 3990 متر مربع، من الأراضي أملاك الدولة بمنطقة الشباب الوطني وقرية محمد كريم بقرى شباب الخريجين بحي فيصل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

شارك في الحملات، اللواء عمرو البغدادي رئيس حي فيصل والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات، وشرطة المرافق وقسم شرطة فيصل، وإدارة الأملاك ومسؤولي الإدارات الهندسية، والتنظيم بحي فيصل.