خريطة قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس 5 ساعات للصيانة.. المناطق والمواعيد

أعلن حي فيصل، في محافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي، غداً الخميس، في عدد من المناطق، الواقعة في نطاق الحي، لإجراء الصيانة الدورية بموزع جهد 11 ك.ف، بنطاق هندسة كهرباء فيصل، على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من الصيانة

و تتأثر العديد من المناطق والمصالح الحكومية، والمدن الواقعة، في زمام قطع الكهرباء، بسبب قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس، خلال فترة فصل التيار الكهربائي مما يستوجب اتخاذ ما يلزم نحو ذلك.

قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس5 ساعات للصيانة

وأوضح البيان الصادر عن حي فيصل، بمحافظة السويس، أنه وفقاً لما ورد من شبكة الكهرباء، فإنه سوف قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس لمدة 5 ساعا ت للصيانة، حيث يتم فصل التيار الكهربائي غداً الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية بموزع جهد 11 ك.ف، وسيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها.

المناطق التي تتأثر بسبب قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس

وأشار حي فيصل بمحافظة السويس، في بيان له تم نشره على الصفحة الرسمية للحي، إلي أن الأماكن التي سوف تتأثر، بسبب قطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس، لمدة 5 ساعات بسبب إجراء الصيانة لموزع فيصل بالكامل، غداً الخميس 4 مايو هي، مختلف أحياء مدينة فيصل بالكامل ومدينة الحرفيين وإدارة شمال السويس وجنوب السويس والجنا ين التعليمية، مخزن الكتب ومساكن الشركة العربية وحي الطائف وحي جدة وحي المحمودية، والسوق التجاري ومحطة بنزين موبيل، وقسم شركة الكهرباء ومساكن أطلس بمدينة الصباح الواقعة في نطاق الحي، ومساكن المختار.

الانتهاء من صيانة المحولات بمنشية الرجولة وتجهيز محولات بديلة

يذكر أنه قد تم الانتهاء من إجراء الصيانة، بمحولات منطقة منشية الرجولة، بمحافظة السويس، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي، لقرى أبو شكيو والشلوفة الجمعية وأبو زغلول والحاردة وأبو السعود، في موعد سابق لقطع الكهرباء عن حي فيصل بالسويس5 ساعات للصيانة، وبحسب ما هو متبع وبحسب تنبهات هندسة الكهرباء يتم التنسيق مع الجهات، والهيئات المختلفة التي تقع في زمام مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.