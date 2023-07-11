تجديد حبس 4 أشخاص بسبب مشاجرة في البساتين.. خلافات الجيرة السبب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص وهم أطراف مشاجرة اندلعت بعد احتدام الخلاف بينهم، بسبب مشاكل الجيرة المتكررة، والتي كانت تتجدد ما بين الحين والآخر بشوارع البساتين، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض كل منهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على 3 أشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابتهم بالبساتين، بعدما من إحدى المستشفيات باستقبالها 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

خلافات بينهم حول الجيرة

ووفقًا للتحريات الأولية، أنَّ المتهمين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاموا على إثرها بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام سلاح ناري، نتج عنه إصابتهم المشار إليها، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «2 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة» والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.