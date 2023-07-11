دعاء تيسير الامتحان لطلاب الثانوية العامة.. «اللهم انفعني بما علمتني»

في لحظات التوتر والقلق التي تسبق امتحانات الثانوية العامة، يجتمع الطلاب قبل دخول اللجان على ترديد أدعية تيسير الامتحانات لتخفيف الصعوبات، واستعادة الثقة الذاتية والحصول على قدر عال من التركيز، لذا يرغبون في معرفة المزيد من تلك الأدعية.

دعاء تيسير الامتحان لطلاب الثانوية العامة

وتتعدد صيغ دعاء تيسير الامتحان لطلاب الثانوية العامة، يمكن لأولياء الأمور والطلاب ترديدها الآن، وهي كالتالي:

اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير.

اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علي فتوح العارفين.

اللهم إنا أسألك أن تفتح عليهم فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر عليهم من خزائن رحمتك وذكرهم من العلم ما نسوا يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام.

أدعية للتوفيق في امتحانات الثانوية العامة

وجاءت من بين أدعية تيسير الامتحانات لطلاب الثانوية العامة:

اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله.اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء.

اللهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ.