للمرة الثالثة خلال شهرين.. حديد عز تخفض سعر الطن 500 جنيه

أعلنت شركة حديد عز، خفض أسعار حديد التسليح بمبلغ 500 جنيه، ليصبح السعر 17,670 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع، وهو ما يأتي تماشياً مع الاتجاهات العالمية لأسعار الصلب، ويعد هذا الخفض الثالث في الأسعار خلال شهرين بإجمالي 2,330 جنيه.

وكان الخفض الأول في 26 أبريل الماضي بمقدار 830 جنيها والثاني بقيمة 1000 جنيه في 22 مايو، وكان الخفض الثالث اليوم بمقدار 500 جنيه.

تخفيض أسعار مسطحات الصلب بمقدار 500 جنيه

من ناحية أخرى قررت الشركة تخفيض أسعار مسطحات الصلب بمقدار 500 جنيه ليصبح السعر 20 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة، وهو الخفض الثاني الذي أعلنت عنه الشركة في أقل من شهر ونصف الشهر بإجمالي 5,000 جنيه للطن، حيث كان الخفض الأول بمقدار 4500 جنيه في 17 مايو.

تراجع الأسعار المحلية نتيجة فائض المعروض

وقالت مصادر بالشركة لـ«الوطن»، إن تراجع الأسعار المحلية يأتي متماشيا مع المتغيرات العالمية في أسواق الصلب والتي تعاني من فائض هائل في المعروض نتيجة للعقوبات الدولية يقابله انكماش في الطلب ناتج عن التباطؤ الاقتصادي العالمي كأحد التوابع الرئيسية للحرب الروسية الأوكرانية.