خبير سياحي: مهرجان الشاطئ بمدينة العلمين حدث عالمي على أرض مصر

قال محمد كارم، الخبير السياحي، في حديثه عن العالمين الجديدة ومزارتها، إنه خلال الفترة الماضية جرى وضع مدينة العلمين على الأجندة السياحية، ومن أهم فعالياتها مهرجان الشاطئ، الذي سيكون حدثا عالميا على أرض مصر.

كارم: «العلمين» تمثل جزر المالديف بمصر

وأضاف الخبير السياحي، عبر مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أنه جرى إنشاء المدينة الثقافية بها، ودار أوبرا ومسرح روماني سيجرى عرض الحفلات الموسيقية من خلاله ومكتبة ثقافية، وهناك مبنى أول بها لتنمية المهارات اليدوية لتراث العلمين، لافتًا إلى أن المدينة لها طابعا خاصا؛ لأنها من أنقى المياه بمصر وتمثل جزر المالديف بها.

مهرجان الشاطئ سيكون حدثا عالميا على أرض مصر

وأشار محمد كارم إلى جهود الدولة للمساعدة على تنوع المنتج السياحي، والاهتمام بالمناطق السياحية بمصر، والسياحة الأوربية، مشددا على أن مهرجان الشاطئ سيكون حدثا عالميا على أرض مصر، سيعمل على رفع شأن السياحة.