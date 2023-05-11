«أزهري» عبر قناة الناس: السيدة خديجة سيدة نساء العالمين

قال الدكتور أحمد نبوي، أستاذ الحديث المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن السيدة خديجة سيدة نساء العالمين، وأرسل الله سبحانه وتعالى لها السلام عن طريق سيدنا جبريل.

منزلة عالية من البشر

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة»، المذاع على فضائية الناس: «في مرة من المرات قال سيدنا جبريل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقرأ عليكِ السلام، ولها مني السلام، وهي منزله عالية أن يقرأ الله السلام على أحد من البشر».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.