«معلومات تغير المناخ» يكشف ملامح طقس العيد: حار جنوبًا رطب شمالاً

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أهم ملامح طقس أيام العيد من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023، موضحاً أنه من المتوقع أن تظل الأجواء حارة ورطبة شمالاً، شديدة الحرارة على وسط وجنوب الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية بالسواحل الشمالية وما بين 36 إلى 37 درجة بالوجه البحري والقاهرة و39 إلى 41 درجة وسط وجنوب الصعيد وارتفاع نسب الرطوبة السطحية خاصة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.

توقعات بنشاط متقطع للرياح وقت العيد

وتوقع وجود نشاط متقطع للرياح على معظم المناطق وعلى فترات متقطعة دون إثارة للرمال أو الأتربة، وسيكون هناك ظهور للشبورة المائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء على الوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة وحتى شمال الصعيد.

وحول أهم النصائح والاحتياطات خلال العيد أكد ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة ولفترات طويلة والإكثار من شرب السوائل والمياه مع ارتداء غطاء للرأس، وكذلك تجنب السفر على الطرق السريعة في الصباح الباكر يومي الثلاثاء والأربعاء.

أهم النصائح الزراعية خلال العيد

وعن أهم النصائح الزراعية، أشار إلى ضرورة تقريب فترات الري لكل المحاصيل وإضافة محفزات الامتصاص مع الري بحامض الفولفيك ونترات الماغنسيوم والرش بالمركبات التي تزيد مقاومة الزراعات للموجات الحارة مثل البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم بواقع 8 سم لكل لتر، كذلك سوف تكون الأجواء مناسبة لنشاط لبعض الآفات والأمراض وأهمها دودة الحشد على الذرة والعنكبوت على الخضر والبياض الزغبي على العنب والقرعيات والريحان، لذا فيجب الفحص الدقيق للزراعات.