تحرير 28 محضر إشغال وإزالة 22 كشك مخالف في شبين الكوم بالمنوفية 

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات الأمنية والمعنية، التي شاركت في حملة الإزالة.

وأفادت هناء عقيلة، رئيسة حي غرب، بأنه جرى رفع الإشغالات كافة بشوارع اسكاروس وسعد زغلول بالحي، وإخلائهما من الباعة الجائلين المخالفين، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المركبات والمواطنين، واتخاذ الإجراءات العاجلة حيال المتعدين تحقيقا للصالح العام.

تحرير محاضر مخالفة إشغال وتنفيذ إزالات

وأشارت رئيس حي غرب، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 28 محضر مخالفة إشغال بالطريق العام، وإزالة 22 كشك غير مرخص وغير مستغل، يعوق حركة المارة، مؤكدة: «تواصل الحملة جهودها المكثفة لليوم الثاني على التوالي، في فرض سيادة القانون وإزالة التعديات كافة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة».

يأتى هذا فى ضوء ما تجريه محافظة المنوفية من مجهودات لضبط الشارع المنوفي، وتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، المحافظ، بمواصلة شن الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع الإشغالات كافة، والتعديات المخالفة على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.