حساب توفير «ادخار مصرية» في بنك التعمير والإسكان.. عائد تصاعدي

يقدم بنك التعمير والإسكان أنواعا مختلفة ومتعددة من الحسابات، من بينها حساب توفير ادخار للمرأة فقط، بعائد تصاعدي بشرط زيادة مبلغ الإيداع مقابل ارتفاع العائد.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من بنك التعمير والإسكان على حساب توفير «ادخار مصرية»، فهو بالجنيه المصري فقط، ويتم فتح الحساب للسيدات فقط.

حساب توفير ادخار للمرأة فقط

والحد الأدنى لفتح حساب توفير «ادخار مصرية» هو ألف جنيه مصري، واحتساب العائد يبدأ أيضًا من 1000 جنيه، ويوفر حساب التوفير عائد يومي، ويزيد على رصيد الحساب بشكل يومي، ويتيح البنك السحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

سعر العائد على حساب توفير ادخار مصرية

وجاء سعر العائد على حساب توفير ادخار مصرية، بالنسبة لمبلغ من 1000 إلى 10 آلاف جنيه يكون 3.5%، ومن 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه بـ4.5%، ومن 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه 5.5%، ومن 500 ألف جنيه فأكثر 6.5%.

ويمكن الاقتراض من بنك التعمير والإسكان بضمان الحساب حتى 90% من قيمته، كما يوفر للمرأة بطاقة الخصم المباشر لأول مرة مجانًا.