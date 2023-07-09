غياب 453 طالبا عن امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية وضبط 3 حالات غش

أحالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية 3 طلاب للتحقيق في واقعة ضبطهم أثناء الغش وحيازة تليفونات محمولة، خلال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، وتم ضبط الحالات بلجان بنها والخانكة وشبين القناطر.

وحُررت المحاضر اللازمة للطلاب خلال أداء امتحانات الرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، والجيولوجيا لشعبة علمي علوم، وعلم النفس لشعبة الأدبي.

غياب 453 طالبا بامتحانات الثانوية اليوم

في سياق متصل، كشف بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية غياب 453 طالبا وطالبة في الشعب المختلفة عن الامتحانات.

وكان طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة في محافظة القليوبية قد عبروا عن فرحتهم بسهولة امتحان التفاضل والتكامل الذي أدوه اليوم، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأن 7 أسئلة في الامتحان كانت لقياس نسب التفوق، وكانت تحتاج لتفكير عميق، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله سهل ويمكن حله والوقت مناسب جدا للأسئلة.

سهولة امتحان الجيولوجيا

فيما عبر طلاب الثانوية العامة شعبتي العلمي علوم والأدبي عن فرحتهم بسهولة امتحان الجيولوجيا لشعبة العلمي علوم، وعلم النفس لشعبة الأدبي، حيث استقبل الأهالي وأولياء الأمور الطلاب أمام لجنة بنها الثانوية بنات بالأحضان والفرحة.

وأكد الطلاب، أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ونسبة الأسئلة الخاصة بالمتفوقين وقياس الذكاء كانت بسيطة.