«الداخلية»: ضبط 35 كيلو مواد مخدرة بحوزة 4 أشخاص في القاهرة والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق عدة نتائج في مجال مكافحة المخدرات والجريمة، كان منها ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

ضبط تاجر مخدرات في المرج

كما جرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وميزان حساس.

وجرى ضبط أحد الأشخاص أيضا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت كيلو جرام، وهاتف محمول.

ضبط شخص بحوزته 21 كليو حشيش

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.