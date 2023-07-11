ضبط ‏91 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91233 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 31859 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1224 مخالفة السير دون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و5 مخالفات لشروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.