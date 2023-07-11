مقرر لجنة السكان بالحوار الوطني: متوسط الإنجاب بالريف أكثر من 3 أطفال

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 114 مليون مواطن، وهذا لا يشمل الأطفال التي لا تسجل رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر، مشيرة إلى أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8 عدد إنجاب أو خصوبة «عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال».

متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف

وأضافت في حوارها المذاع على القناة الأولى، أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 «أي حوالي من 3 إلى 4 أطفال»، وهذه الإشكالية التي يجب العمل عليها بشكل أكبر، إذ أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب.

الزيادة السكانية تلتهم كل أوجه التنمية

تابعت، أنه يجب العمل على الفئات التي تكسر حاجز 3.5 «أي تنجب أكثر من 3 أطفال»، كون الزيادة السكانية تلتهم كل أوجه التنمية، لافتة إلى أن الأطفال في المدن تكون عبء على الأسر، إذ يفكرون في تعليمهم ومأكلهم وهكذا على عكس المواطنين في الريف الذين ينجبون أطفالا كثيرة باعتبارهم مصدر دخل لهم، وهذا الفكر مرتبط بارتفاع معدلات الفقر.

وأشارت إلى أن مصر حققت تراجع في معدلات الزيادة خلال فترة التسعينات أحسن من الوضع الجاري، لأن مصر كان لديها فلسفة ومنهجية وطريقة أداء أفضل كثيرا من الحالة التي نعمل بها الآن.