مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: الزيادة «السكانية» غير ثابتة في مصر

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن اللجنة ناقشت محورين رئيسيين، الأول حول تشخيص الزيادة السكانية، ولماذا نمر بأزمة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن الزيادة السكانية في مصر غير ثابتة.

دراسة أسباب الزيادة السكانية

وأضافت «عبيد»، خلال استضافتها ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «إكسترا لايف»، أن هناك أوقاتا تنحصر بها وأخرى تمتد بها، ومن ثم لا بد من دراسة هذه الأوقات، أو لتعزيز أسباب انحصارها ومواجهة أسباب الزيادة السكانية.

وأوضحت أن الجلسة شهدت نقاشاً جيداً جدا وأكاديمياً، قائماً على تحليل مختلف حول أسباب الزيادة السكانية، والحضور مرحب بفكرة التحدث عن هموم العامة، وإعادة حيوية الاشتباك مع المجال العام وهذه من الأشياء الإيجابية، فالحوار أحد أشكال ممارسة حقوق المواطنة.

ولفتت إلى أن تباين الآراء بين أن أزمة السكان، تعود أن المواطن غير واع أو أنها تعود لأن المواطن فقير، ويرى أن الأبناء وزيادة النسل ومرات الإنجاب، يعكسون له الضمانة الاجتماعية وهو نقاش هام.

ارتفاع معدلات الفقر

ورجحت بأن الزيادة السكانية يعود سببها إلى ارتفاع معدلات الفقر، حيث تتم الزيادة في المحافظات الأكثر فقرا بشكل عام، ما يفيد إعادة النظر في سياسة الإنفاق على المحافظات الأعلى إنجاباً.