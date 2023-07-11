إزالة 48 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 48 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و776 متر مباني، و62 فدانا و3 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 6 آلاف و776 متر مباني

وأوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 23 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و776 متر مباني، و25 حالة تعدٍ على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 62 فدانا و3 قراريط، و9 أسهم بمراكز ومدن المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد «غراب» على أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة، لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأشكالها كافة، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.