«المصرية للتعلم الإلكتروني» تشارك في أعمال اتحاد الجامعات الإفريقية

شاركت «الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية»، برئاسة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية ومؤتمر قادة مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا 2023 COREVIP، الذي عُقد في جامعة ناميبيا، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات أعضاء الاتحاد وممثلي تلك الجامعات، وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالقارة السمراء.

وقال الدكتور هشام عبد السلام أنه تم بحث سبل التعاون مع عدد من الجامعات الإفريقية خاصة في مجال التميز والمبادرات الناجحة والتدخلات والنتائج في التعليم العالي الإفريقي وهو ما يسلط عليه الاجتماع الضوء كهدف رئيس لهذا التجمع، وذلك باعتبار أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية نموذجا متميزا تحقق على أرض مصر وباعتبارها أحد مؤسسات التعليم العالي الأفريقية.

تعزيز التعاون بين الجامعات الافريقية ونظيرتها المصرية

ووفقا لبيان صحفي، أشار عبد السلام إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تعزيز التعاون بين الجامعات الافريقية ونظيرتها المصرية، وذلك من خلال مبادرات مشتركة ذات صلة بالمجتمع التعليمي والبحثي، مما يعزز من المخرجات التعليمية والبحثية، ويحقق الطموحات المشتركة في التنمية والتطوير للقارة بأكملها.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة المصرية والإفريقية والعربية لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعليم والتعلم داخل القارة الأفريقية.

المؤتمر يعقد مرة كل سنتين

وأضاف عبد السلام أن المؤتمر الذي يعقد مرة كل عامين بحث الاهتمامات والأولويات المشتركة لتطوير التعليم العالي في المؤسسات الأعضاء والقارة الإفريقية، كما ساهمت هذه الاجتماعات في التعرف على الإمكانات الموجودة في الجامعات الإفريقية التي تؤدي دوراً كبيراً في تحقيق التكامل البحثي بين الجامعات وبعضها.

وأوضح أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تولي أهمية كبرى للتعاون والشراكات كونها هدفاً استراتيجياً يسهم في تعزيز السمعة الإقليمية والعالمية للجامعة، بوصفها جامعة رائدة في التعلم الإلكتروني وصاحبة تجربة فريدة نحو التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية المصرية والإفريقية.