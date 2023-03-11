الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معسكر «تكافؤ الفرص»

شاركت طالبات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بمعسكر تكافؤ الفرص تحت شعار «هن»، والذي يقام بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد إعداد القادة.

وثمن الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالفتيات من خلال بناء قدراتهن بإقامة العديد من البرامج التدريبية المختلفة لتنمية مهاراتهن وإعداد أجيال جديدة من الفتيات القادرات على القيادة وتحمل المسئولية.

أهمية البحث العلمي

وأوضح رئيس الجامعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضع أولوية قصوى باستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الفتيات وتأهيلهن بالإمكانيات اللازمة للعمل والتميز في ظل النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال لجنة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة ومعهد إعداد القادة للعمل على رفع الوعي «الصحي - الاجتماعي- الأسري»، للطالبات بالمعاهد التابعة للكليات التكنولوجية من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل في مختلف المجالات والمتمثلة في التوعية بمخاطر التهديدات الإلكترونية وكيفية مواجهتها، بجانب التعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لدعم الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات القومية مثل «مودة - تكافل وكرامة - الأسرة المصرية، إلخ»، بالإضافة إلي التوعية بتنظيم الأسرة والغذاء الصحي، التعريف بالشمول المالي والتجارة الإلكترونية، وكذلك محاضرات الوعي الديني لمواجهة التطرف وظاهرة الانتحار والتفكك الأسري، وعرض نماذج ناجحة لسيدات مؤثرات في المجتمع المصري والدولي.

كما أعرب عن خالص تقديره لمعهد إعداد القادة تحت رئاسة الدكتور كريم همام لما يقدمه من جهود ومساهمات كبرى من برامج وخدمات تصنع قادة الغد لمصر والعالم من خلال أنشطته المتنوعة على مدار العام الدراسي وكذلك خلال الإجازة الصيفية مثمنًا مساهمة المعهد في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها.

محاربة الأفكار المتطرفة

وفي سياق متصل أشار رئيس الجامعة إلى أن طالبات الجامعة شاركن بالحضور والمشاركة الفعالة في فعاليات المعسكر المتمثلة في محاضرات عن التغذية والصحة الإنجابية، الإعلام الموجه ودوره في التأثير على الأمن القومي، المجلس القومي للمرأة «قضايا ومواجهات، فن القيادة، الطلاق قضية مجتمعية، الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة».

وأكد تميز أداء طالبات الجامعة في مسابقات الأنشطة الطلابية التي أجريت خلال فعاليات المعسكر حيث فازت الطالبة داليا مسعود بالفرقة الرابعة كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات مركز دراسي أسيوط بالمركز الأول في مسابقة الطالبة المثالية كما حصدت الطالبات تسبيح إيهاب وهاجر أشرف بالفرقة الثالثة إدارة أعمال المركز الأول والثالث بمسابقة الشطرنج، واختتم المعسكر بحفل الختام وتم توزيع الشهادات على طالبات الجامعة لتميزهم أثناء المعسكر.