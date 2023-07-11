يرغب العديد من التجار والمواطنين في التعرف على أسعار مواد البناء وتحديداً أسعار كل من الحديد والأسمنت، مع متابعة أسعارهما بشكل يومي للوقوف على مستجدات الأسعار، إذ شهدت أسعار الحدید والأسمنت، الیوم الثلاثاء، استقراراً ملحوظاً في الأسعار بالأسواق المصرية.

أسعار الحدید والأسمنت الیوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الحدید والأسمنت الیوم الثلاثاء 11-7-2023 بالأسواق المصرية، وفقاً لما أعلنته شعبة مواد البناء في الغرف التجارية من أسعار.

سعر حدید عز الیوم

يبلغ سعر حديد عز اليوم 32.135 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید المصریین

فيم يبلغ سعر حديد المصريين اليوم 32.050 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید الجارحي

أما سعر حديد الجارحي 37.000 جنيه للطن الواحد.

سعر حدید مصر ستیل

سعر حديد مصر ستيل 36,500 جنيهاً للطن الواحد.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

أما عن متوسط سعر طن الأسمنت اليوم في مصر بالشركة العربية للأسمنت «منتج المسلح» 1750 جنيهاً للطن، و«منتج نصر» بـ1700 جنيهاً للطن، أما في شركة «أسمنت أسيوط» فوصل الطن إلى 1620 جنيهًا، وفي «شركة العريش للأسمنت» 1693 جنيهًا للطن، وفي أسمنت حلوان 1710 جنيهات، وفي «السويدي» 1800 جنيه، وفي «الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف» 1680 جنيهًا، وفي «جنوب الوادي» 1710 جنيهات، وفي «لافارج للأسمنت» 1720 جنيهًا.