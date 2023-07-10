أسعار الحديد اليوم الاثنين 10 - 7 - 2023.. كم يبلغ سعر الطن؟

تشهد أسعار الحديد اليوم الاثنين 10-7-2023 بالأسواق المصرية استقرارا، بعدما شهدت في يونيو الماضي تراجعًا بنحو 1000 جنيه في الطن، بسبب تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين، في ظل توقعات باستمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر يوليو الجاري، ليبلغ سعر حديد عز اليوم 32135 جنيهاً للطن، وفقا لشعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الحديد اليوم الاثنين، في السوق المحلية.

أسعار الحديد في مصر اليوم

- حديد عز سجل 32135 جنيهًا للطن.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي 38000 جنيه للطن.

- حديد المراكبي 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 32050 جنيها للطن.

- والعشري يسجل 38000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيه.

- حديد مصر ستيل يسجل 36500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الكومي 35000 جنيه.

- حديد العلا 36000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 36000 جنيه.