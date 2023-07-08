أسعار الأسمنت اليوم 8-7-2023 في مصر.. ثبات ملحوظ منذ عيد الأضحى

واصلت أسعار الأسمنت اليوم 8-7-2023 في مصر، استقراراها الملحوظ، بعد أن شهدت قبل حلول عيد الأضحى المبارك، انخفاضاً يقدر بنحو 2000 جنيه بسبب تراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، فيما توقع ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن»، استمرار استقرار الأسعار حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

سعر طن الأسمنت اليوم

وأضاف «شنب» أن أسعار الأسمنت اليوم 8-7-2023 في مصر تسجل 1710 جنيهات بالنسبة لأسمنت المسلح، وأسمنت النصر 1665 جنيها.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

يسجل أسمنت وادي النيل 1670 جنيها، فيما يبلغ سعر أسمنت المخصوص 1695 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1685 جنيهًا.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وتابع بأن أسمنت سيناء 42.5 يسجل 1680 جنيهًا، وأسمنت حلوان 1720 جنيهًا، وأسمنت السويدي 1810 جنيهات، وأسمنت السهم 1680 جنيها.