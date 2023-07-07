سعر طن الحديد اليوم الجمعة 7-7-2023.. «عز» يسجل 32135 جنيهًا

شهد سعر طن الحديد اليوم استقرار في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وعقب ارتباك تسبب في تراجع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية في الأسواق المصرية، وتحديدا قبل حلول عيد الأضحي المبارك، ويقدر التراجع بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد، في حين أن الفترة الحالية تسجل استقراراً ملحوظاً.

وكانت أسعار طن الحديد في السوق المصرية، شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية شهر يونيو 2023.

سعر طن الحديد اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 7-7-2023، كالآتي:

- حديد عز سجل 32135 جنيهًا للطن.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي 38500 جنيه للطن.

- حديد المراكبي 38500 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين 32050 جنيها للطن.

- وحديد العشري يسجل 38000 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيها.

سعر حديد مصر ستيل

- حديد مصر ستيل يسجل 36500 جنيه.

- يبلغ سعر حديد الكومي 35000 جنيه.

- حديد العلا 36000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 36000 جنيه.