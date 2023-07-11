توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدي من الأضاحي في 140 قرية بسوهاج

انتهت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنمو بمحافظة سوهاج، من توزيع 10 آلاف كيلو لحوم بلدي جرى ذبحها خلال عيد الأضحى المبارك، داخل 4 مجازر بسوهاج، هي «المراغة بنجع الحاكم، وطهطا بغرب موقف جهينة، والمنشاة بمدينة المنشاة، وطما بقرية مشطا»، تحت اشراف الطب البيطري.

توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا

وقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، إن ذلك يأتي لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، ليحيوا حياه كريمة داخل 140 قرية ونجع.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إنه فور انتهاء مرحلة الذبح، جرى البدء في مرحلة التعبئة ثم التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم بقرى ونجوع محافظة سوهاج، عقب إجراء البحث الميداني.

أماكن توزيع اللحوم بسوهاج

وحدد «شعبان» أماكن التوزيع بقرى ونجوع مركز سوهاج، منها نجع النجار والشيخ مكرم والمزالوة وقلفاو وتونس وأولاد غريب وأولاد عزاز، والجبل الغربي والكوامل والغوانم والشيخ حمد بقرية الهجارسة، وبمركز أخميم بقرى السلاموني وحي الكوثر ونجع «الخلوة، والفيما، والتمبكية، وفاضل»، وقرية العزبة والعرب وعرب الأطاولة وبندر أخميم والعيساوية شرق ونيدة والأحايوه قبلي وبحري والكولة وأبار، وبمركز أخميم، وقرى بناويط وأولاد اسماعيل وباصونة وناحية عامر ونجع الكماش.

وشدد على أن كل مراحل الأضاحي من اختيار الأضحية حتى وصول اللحوم إلى مستحقيها، تتم وفق أحدث الطرق العالمية، وتحت رقابة مباشرة من جمعية الأورمان .