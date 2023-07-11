التفاصيل الكاملة لحريق شقة فيصل.. مصرع زوجين وإصابة 3 أبناء

انتقل فريق من نيابة الهرم الجزئية لمعاينة حريق شقة فيصل، الذي اندلعت بها النيران في الساعات المتأخرة من الليل، بدائرة قسم شرطة الهرم، والتي تسبببت في وفاة شاب وزوجته، وإصابة 3 من أبنائهم، إذ امتدت النيران لـ3 شقق بعمارة 12 طابقا بسبب ماس كهربائي، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، التي صرحت بدفن جثمان الضحايا بعد إنهاء إجراءات التصريح من قبل جهات التحقيقات.

النيران التهمت 3 شقق بالعمارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة من عمليات النجدة حريقا داخل شقة بعقار بشارع أبو جمال البنا فيصل، وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث والقوة المرافقة له وبالفحص، وتبين أن الحريق بشقة بالطابق الثالث، وتبين تفحم الصاله بأكملها، ولا يوجد تلفيات ببقية الشقة، ووجد جثتين لشخص يدعى عمرو شكري النخيلي وزوجته في غرفة النوم، وإصابة 3 من أولادهم، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف، وتحرر محضر بالواقعة.

شاهد عيان يروي تفاصيل حريق شقة فيصل

وتسبب حريق شقة فيصل في وفاة زوج وزجته، وأصيب أولادهم، وروى أحد شهود العيان في حديثه لـ«الوطن» تفاصيل حريق شقة فيصل، قائلا إنه يقيم بالعقار المقابل للعقار الذي نشب فيه الحريق، وأنه كان موجودا داخل شرفة منزله خلال وقوع الحريق، فتلاحظ له وجود انبعاث دخان يخرج من إحدى الشقق السكنية بالعقار، قائلًا: «كنت واقف في البلكونة وقت الحريق، لقيت دخان كتير طالع من الشقة ونار شديدة ولاحظت خروج الأولاد من الشقة، بيحاولوا بهربوا من النيران وسط كثافة من اللسنة اللهب وعند الاتصال على رجال الحماية المدنية، قامت بالحضور في دقائق قليلة، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق قليلة».